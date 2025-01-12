500-килограммовую авиабомбу обезвредили саперы МЧС из Ростовской области

Саперы МЧС из Ростовской области помогли обезвредить 500-килограммовую немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
— Фугасная авиабомба была обнаружена в горной местности, в поселке Кабардинка Краснодарского края. Боеприпас уничтожили вчера, 11 января, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Известно, что вместе с представителями Донского спасцентра работали сотрудники МЧС из Севастополя. Добавим, в 2024 году донские саперы обезвредили больше 300 взрывоопасных предметов.