Житель Минска может сесть на три года за украденный из гаража ВАЗ 1976 года

В сообщении сказано, что 57-летний минчанин узнал, что на улице Авангардной собираются сносить гаражи, которые были построены гражданами самовольно. Проходя мимо, в одном из гаражей мужчина заметил стоявший ВАЗ-2103 1976 года выпуска. Он решил, что машина никому не нужна, снял с нее номерные знаки и начал думать о том, как ее украсть.