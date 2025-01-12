Житель Минска может сесть на три года за украденный из гаража ВАЗ 1976 года. Подробности рассказали в прокуратуре Партизанского района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что 57-летний минчанин узнал, что на улице Авангардной собираются сносить гаражи, которые были построены гражданами самовольно. Проходя мимо, в одном из гаражей мужчина заметил стоявший ВАЗ-2103 1976 года выпуска. Он решил, что машина никому не нужна, снял с нее номерные знаки и начал думать о том, как ее украсть.
Говорится, что для реализации преступного плана житель Минска через знакомого нашел водителя эвакуатора, который перевез транспортное средство в переулок Красивый. При этом фигурант никому не сказал о том, что ВАЗ ему не принадлежит. Мужчина намеревался использовать машину в личных целях или же продать.
Владелец автомобиля узнал про снос гаражей и о пропаже своей машины, стоимость которой составляет более 2100 рублей. Сотрудники милиции нашли вора.
заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что мужчина зарегистрирован ремесленником. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса — тайное похищение имущества (кража). Представитель прокуратуры обратил внимание на то, что по указанной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Житель Минска полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Автомобиль вернули законному владельцу.
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