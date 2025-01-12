Мальчик отдал мошенникам полмиллиона рублей, пытаясь выиграть валюту в игре.

500 000 рублей отдал 9-летний мальчик мошенникам, пытаясь выиграть валюту в популярной игре «Роблокс». Для якобы победы ребенок должен был «выполнить несколько простых заданий» на телефоне мамы. Женщина заметила подозрительные действия сына вечером 3 января: мальчик пытался зайти в банковское приложение с её мобильника. Она отобрала у него телефон, решила зайти в личный кабинет, однако приложение и аккаунт были уже заблокированы.
Ребенок признался что совершил несколько переводов некоему Ибрагиму. Мальчик нашёл в мессенджере канал с розыгрышем валюты «Роблокса» и нажал кнопку «участвовать». После этого он списался с какой-то девушкой, которая предложила игроку получить много робаксов. Для этого надо было выполнить «простые задания» Мальчик сделал всё по инструкции: сделал с телефона матери скриншоты личных счетов, приобрёл два сертификата маркетплейса за 75 тысяч рублей и назвал коды активации. Затем перевёл все сбережения матери с накопительного счёта на основной, а потом и на чужую карту.
Но робуксы так и не поступили на его счёт. Женщина написала заявление в полицию. Общий ущерб составил 504 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».