Мальчик отдал мошенникам полмиллиона рублей, пытаясь выиграть валюту в игре.

Ребенок признался что совершил несколько переводов некоему Ибрагиму. Мальчик нашёл в мессенджере канал с розыгрышем валюты «Роблокса» и нажал кнопку «участвовать». После этого он списался с какой-то девушкой, которая предложила игроку получить много робаксов. Для этого надо было выполнить «простые задания» Мальчик сделал всё по инструкции: сделал с телефона матери скриншоты личных счетов, приобрёл два сертификата маркетплейса за 75 тысяч рублей и назвал коды активации. Затем перевёл все сбережения матери с накопительного счёта на основной, а потом и на чужую карту.