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Девушка из Китая выманила у мужчины из Челябинской области 1,3 млн рублей

Девушка из Китая выманила у мужчины из Челябинской области 1,3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Сатке. Полицейским 36-летний местный житель объяснил, что познакомился на сайте знакомств с девушкой, якобы проживающей в Гонконге. На протяжении месяца они вели переписку, она рассказала, что имеет свой бизнес — интернет-магазин по продаже продовольственных товаров, высокую ежедневную прибыль, а затем предложила стать партнером.

Немного посомневавшись, южноуралец согласился и зарегистрировал себя на фальшивом сайте в качестве «партнера». Девушка сообщила, что необходимо пополнять баланс на сайте магазина, именно так можно было стать посредником, а в дальнейшем — посетили делать покупки, за каждый заказ возвращалась прибыль. Она обучала мужчину «работать», научила «покупать виртуальную валюту».

Таким образом саткинец вложил в несуществующий бизнес около 1 млн 300 тысяч рублей. Когда же он решил проверить свой «партнерский счет», сайт магазина был заблокирован, а знакомая перестала выходить на связь.

«Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не спешите перечислять денежные средства незнакомцам», — призывают в региональном Главке МВД.