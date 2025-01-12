Девушка из Китая выманила у мужчины из Челябинской области 1,3 млн рублей

Немного посомневавшись, южноуралец согласился и зарегистрировал себя на фальшивом сайте в качестве «партнера». Девушка сообщила, что необходимо пополнять баланс на сайте магазина, именно так можно было стать посредником, а в дальнейшем — посетили делать покупки, за каждый заказ возвращалась прибыль. Она обучала мужчину «работать», научила «покупать виртуальную валюту».