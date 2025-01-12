Девушка из Китая выманила у мужчины из Челябинской области 1,3 млн рублей

Все произошло в Сатке. Полицейским 36-летний местный житель объяснил, что познакомился на сайте знакомств с девушкой, якобы проживающей в Гонконге. На протяжении месяца они вели переписку, она рассказала, что имеет свой бизнес — интернет-магазин по продаже продовольственных товаров, высокую ежедневную прибыль, а затем предложила стать партнером.
Немного посомневавшись, южноуралец согласился и зарегистрировал себя на фальшивом сайте в качестве «партнера». Девушка сообщила, что необходимо пополнять баланс на сайте магазина, именно так можно было стать посредником, а в дальнейшем — посетили делать покупки, за каждый заказ возвращалась прибыль. Она обучала мужчину «работать», научила «покупать виртуальную валюту».
Таким образом саткинец вложил в несуществующий бизнес около 1 млн 300 тысяч рублей. Когда же он решил проверить свой «партнерский счет», сайт магазина был заблокирован, а знакомая перестала выходить на связь.
«Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не спешите перечислять денежные средства незнакомцам», — призывают в региональном Главке МВД.