В Ленинском районе Челябинска многоэтажные дома остались без воды из-за аварии

Ранее мы писали о том, что глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, как мегаполис входит в обычный ритм жизни после длительных выходных. Так, транспортный отдел администрации будет тщательно анализировать интервал движения общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей на остановках. Дорожникам поручено сделать акценты в уборке на удаление снега и наледи на дорогах, остановках и тротуарах. Руководители районных администраций должны следить, чтобы путь к социальным учреждениям города был безопасным.