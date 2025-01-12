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В Ленинском районе Челябинска многоэтажные дома остались без воды из-за аварии

Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Источник: Reuters

В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе вблизи переулка Арматурный, 8 без воды осталось больше количество домов по улицам. Речь идет об улицах Псковская, Уральской, Пирогова, Копейском шоссе.

Ранее мы писали о том, что глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, как мегаполис входит в обычный ритм жизни после длительных выходных. Так, транспортный отдел администрации будет тщательно анализировать интервал движения общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей на остановках. Дорожникам поручено сделать акценты в уборке на удаление снега и наледи на дорогах, остановках и тротуарах. Руководители районных администраций должны следить, чтобы путь к социальным учреждениям города был безопасным.

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