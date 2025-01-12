Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 29

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с межрегиональным пассажирским автобусом в Иловайске в ДНР увеличилось до 29, из них трое госпитализированы. Все они получили травмы легкой и средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава ДНР.