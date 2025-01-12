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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 29

Из них трое госпитализированы.

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с межрегиональным пассажирским автобусом в Иловайске в ДНР увеличилось до 29, из них трое госпитализированы. Все они получили травмы легкой и средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава ДНР.

«Госпитализированы трое пострадавших, все взрослые. 26 пострадавшим, включая 3 детей, оказана амбулаторная медпомощь. Пострадавшие средней и легкой степени тяжести», — сказано в сообщении.

В аварии погибли три человека, все взрослые.

Ранее в МЧС России сообщили ТАСС, что 3 человека погибли и 27 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Иловайске, следовавшего по маршруту Краснодар — Донецк. Всего в нем находились 37 пассажиров.