В ДНР опрокинулся автобус, ехавший из Краснодара: есть погибшие и пострадавшие

Ранним утром 12 января на трассе Краснодар-Донецк в районе Иловайска перевернулся пассажирский автобус, ехавший из краевой столицы. В момент аварии в нем находились 37 человек, в том числе четверо детей.
По предварительной информации, три человека погибли. Еще 27 — пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.
За рулем автобуса находился 59-летний водитель. Рассматривается версия о том, что мужчина не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость движения. Автобус вынесло на встречную полосу и опрокинуло.