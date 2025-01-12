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В ДНР опрокинулся автобус, ехавший из Краснодара: есть погибшие и пострадавшие

Авария произошла ранним утром в районе Иловайска.

Источник: МЧС РФ

Ранним утром 12 января на трассе Краснодар-Донецк в районе Иловайска перевернулся пассажирский автобус, ехавший из краевой столицы. В момент аварии в нем находились 37 человек, в том числе четверо детей.

По предварительной информации, три человека погибли. Еще 27 — пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

За рулем автобуса находился 59-летний водитель. Рассматривается версия о том, что мужчина не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость движения. Автобус вынесло на встречную полосу и опрокинуло.