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Мужчина с помощью топора спас из пожара двух маленьких детей в башкирском селе

Житель Башкирии спас детей, решивших вскипятить электрочайник на плите.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии едва не пострадали в пожаре двое детей. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Краснохолмский. Поздно вечером женщина шла по улице и услышала крики детей о помощи, а также заметила вспышки пламени. Она бросилась в подъезд дома и позвала соседа. Тот выбежал, прихватив топор. С его помощью он вскрыл квартиру и спас двоих детей трех и девяти лет.

Оказалось, когда мама детишек отлучилась на пять минут к соседке, девятилетний мальчик поставил электрический чайник на плитку и решил разогреть его. Аппарат начал быстро плавиться и загорелся.

К счастью, дети никак не пострадали. Пожар потушил спасший их мужчина еще до прибытия специалистов МЧС.

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