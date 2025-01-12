Мужчина с помощью топора спас из пожара двух маленьких детей в башкирском селе

Инцидент произошел в селе Краснохолмский. Поздно вечером женщина шла по улице и услышала крики детей о помощи, а также заметила вспышки пламени. Она бросилась в подъезд дома и позвала соседа. Тот выбежал, прихватив топор. С его помощью он вскрыл квартиру и спас двоих детей трех и девяти лет.