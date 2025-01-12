В Херсонской области при атаке FPV-дрона ВСУ погибла пенсионерка

«FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина. Получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ», — написал он.