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В Херсонской области при атаке FPV-дрона ВСУ погибла пенсионерка

Мужчина получил ранения.

Источник: РИА "Новости"

ГЕНИЧЕСК, 12 января. /ТАСС/. 76-летняя жительница села Старая Збурьевка Херсонской области погибла при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), мужчина получил ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина. Получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ», — написал он.