Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пассажира самолета Нижнекамск — Москва возбудили дело о терроризме за угрозу взрыва

В отношении татарстанца, сообщившего о бомбе в самолете рейса Нижнекамск Москва, возбудили уголовное дело по статье Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает официальный интернет-портал МВД-Медиа.

В минувший четверг в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна Нижнекамск — Шереметьево, так как один из пассажиров сообщил о якобы существующей угрозе. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа. Опасных предметов не обнаружено.

Пассажиром, сообщившим о возможной угрозе на борту воздушного судна, оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения. Позднее его доставили в дежурную часть транспортной полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.