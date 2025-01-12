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В Уфе сотрудники ГАИ задержали водителя, находившегося в розыске

В Уфе сотрудники ГАИ задержали водителя, находившегося в розыске.

Источник: ГАИ Уфы

Гражданина, находившегося в федеральном розыске за подделку документов, задержали сотрудники ГАИ Уфы. На проспекте Октября они остановили «Ладу Ларгус», под управлением 31-летнего водителя. При проверке документов по информационным базам МВД выяснилось, что им оказался уроженец ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование поддельных документов.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.