В Уфе сотрудники ГАИ задержали водителя, находившегося в розыске.

Гражданина, находившегося в федеральном розыске за подделку документов, задержали сотрудники ГАИ Уфы. На проспекте Октября они остановили «Ладу Ларгус», под управлением 31-летнего водителя. При проверке документов по информационным базам МВД выяснилось, что им оказался уроженец ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование поддельных документов.