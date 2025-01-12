Пожар в КБТУ: в администрации вуза высказались о расследовании

«Этой ночью на четвёртом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошло возгорание. Действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы пожар был оперативно локализован и устранен. Пострадавших нет. В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников», — говорится в сообщении.