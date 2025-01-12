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Пожар в КБТУ: в администрации вуза высказались о расследовании

Информацию о формате и расписании учебных занятий направят студентам в ближайшее время.

Источник: МЧС Рк

В администрации Казахстанско-Британского технического университета сделали заявление после пожара, произошедшего накануне ночью, передаёт BaigeNews.kz.

«Этой ночью на четвёртом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошло возгорание. Действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы пожар был оперативно локализован и устранен. Пострадавших нет. В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников», — говорится в сообщении.

В университете также уточнили, что информация о формате и расписании учебных занятий будет направлена студентам в ближайшее время.

Напомним, пожару в здании КБТУ в Алматы был присвоен повышенный третий ранг. Процесс тушения был осложнён особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По данным МЧС, к тушению возгорания были привлечены 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы.

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