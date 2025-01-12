«Ветром сдуло». Три автобуса Таллин — Петербург слетели в кювет перед Нарвой

Как рассказал «Фонтанке» директор «Эколайнс» Андрей Волков, в ситуации виноваты погодные условия и особенности местности. По его словам, в часе езды от Нарвы есть участок трассы, который выходит на гору и не прикрыт деревьями. «Там в любое время сильный ветер и в этом месте ежегодно сдувает, просто как феном, транспортные средства на обочину», — пояснил он. При этом на дороге образовался гололед, а местные власти, по всей видимости, не успели посыпать дорогу.
Первым шел автобус «Эколайнс», и его «сдуло» с дороги на обочину. Через 15 минут подошел «Балтик шатл» и увяз в снегу рядом. Следующий за ним Lux Express забрал их пассажиров, проехал чуть дальше, но в итоге его постигла та же участь. «История, чисто погодная, это не ошибка водителей, это форс-мажор», — подчеркнул Волков.
Пострадавших нет. За пассажирами уже выехали дополнительные автобусы, которые привезут их в Нарву. Двигатели работают, поэтому в салоне тепло.
«Мы ожидаем, что трассу эстонские власти просто сейчас закроют. Приедут пожарные, спасательные, будут вытаскивать все эти автобусы», — отметил Андрей Волков.
В Петербурге и Ленобласти сегодня сильный снегопад. Движение транспорта затруднено: в Петербурге загруженность дорог выше обычного, улицы «пожелтели». Пулково не принимает и не отправляет самолеты.