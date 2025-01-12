«Ветром сдуло». Три автобуса Таллин — Петербург слетели в кювет перед Нарвой

Как рассказал «Фонтанке» директор «Эколайнс» Андрей Волков, в ситуации виноваты погодные условия и особенности местности. По его словам, в часе езды от Нарвы есть участок трассы, который выходит на гору и не прикрыт деревьями. «Там в любое время сильный ветер и в этом месте ежегодно сдувает, просто как феном, транспортные средства на обочину», — пояснил он. При этом на дороге образовался гололед, а местные власти, по всей видимости, не успели посыпать дорогу.