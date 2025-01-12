Bloomberg назвало возможную причину пожаров в Калифорнии

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 16 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.