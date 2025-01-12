В Казахстане в 2024 году раскрыли 85 экстремистских преступлений

Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал. Пресечена деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков.