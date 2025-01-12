ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов «Центра» за сутки

«Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.