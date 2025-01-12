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Аэрофлот скорректировал рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом из-за плохой погоды в Пулково

В связи со сложной погодной ситуацией в аэропорту Пулково ряд рейсов авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом скорректирован, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ожиданием готовности взлетно-посадочных полос аэропорта Пулково для приема и выпуска воздушных судов “Аэрофлот” вынужден скорректировать расписание ряда рейса в в/из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Так, ушел на запасной аэродром в Шереметьево рейс SU006 «Москва» — «Санкт-Петербург». Задержаны рейсы SU010 «Москва» — «Санкт-Петербург», SU007 «Санкт-Петербург» — «Москва» и SU011 «Санкт-Петербург» — «Москва».

«Время вылета данных рейсов перенесено до открытия аэропорта Пулково», — отметили в пресс-службе.

Также отменен ряд рейсов авиакомпании «Россия», пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург: SU6700, SU6482, 6214; из Санкт-Петербурга в Москву: SU6495, SU6515.