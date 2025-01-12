Аэрофлот скорректировал рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом из-за плохой погоды в Пулково

Также отменен ряд рейсов авиакомпании «Россия», пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург: SU6700, SU6482, 6214; из Санкт-Петербурга в Москву: SU6495, SU6515.