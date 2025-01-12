Двое жителей Башкирии не смогли угнать «Москвич».

В полицию обратился 23-летний местный житель и сообщил о попытке угона его автомобиля. Неизвестные повредили передние стекла и вскрыли приборную панель машины.
Полицейские нашли подозреваемых в попытке угона. Ими оказались двое жителей Мелеуза, 41 и 37 лет.
По предварительным данным, мужчины после распития спиртного захотели покататься на чужой машине. Увидев на улице «Москвич», они решили воспроизвести сцену из фильма в жизни, разбив стекла и попытавшись замкнуть провода. Однако, воплотить задуманное им не удалось, и они покинули место преступления.
Подозреваемые сознались в преступлении. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.