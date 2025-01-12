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Энергокризис: в Бендерах 16-летняя девочка отравилась угарным газом

Неправильное использование газовых приборов стало причиной отравления 16-летней девушки угарным газом, случай произошел в Бендерах, сообщает пресс-служба правоохранительных органов Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв — Sputnik. Неправильное использование газовых приборов стало причиной отравления 16-летней девушки угарным газом, случай произошел в Бендерах, сообщает пресс-служба правоохранительных органов Приднестровья.

«Несовершеннолетняя находится в больнице, ее состояние стабильное», — уточнили в ведомстве.

️Всего с 1 января в Приднестровье угарным газом при использовании газовых приборов отравились 10 человек, в том числе два несовершеннолетних. Один человек погиб.

Отравление угарным газом при использовании печи с начала года получили семь человек, двое из них погибли.

С начала энергокризиса в Приднестровье (с 1 января) зарегистрировано 23 пожара и возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка, уточняет источник.

В регионе действуют пункты обогрева и временного размещения граждан (напомним, отопление и горячее водоснабжение в многоквартирные дома не подается). С начала года за помощью в эти пункты обратился 131 человек.

В целом с начала действия в Приднестровье антикризисных мер на специально открытую горячую линию и в колл-центры обратился 13121 человек. Из них 3444 — по вопросам обеспечения дровами, 6717 — из-за отсутствия электроснабжения.

Сотрудники службы ЧС совершили 284 выезда для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров.

Как сообщили власти Приднестровья, 12 января время веерных отключений электроэнергии сокращено с восьми часов до трех. Однако уже в понедельник, 13 января, оно увеличится до пяти часов в сутки.

Режим ЧС в энергетике был введен в Приднестровье 11 декабря сроком на 30 дней. В настоящее время он продлен до 8 февраля.