В Кокшетау нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по «горячим следам»

Сообщение о тяжком преступлении поступило в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.