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В Кокшетау нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по «горячим следам»

В Кокшетау нацгвардейцы после получения ориентировки во время патрулирования задержали троих граждан. Один из них признался в совершении убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: polisia.kz

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, военнослужащие патрульно-постовой службы воинской части 5510 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау.

Сообщение о тяжком преступлении поступило в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.

«Во время патрулирования улицы Ауэзова, спустя 20 минут, мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении», — рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.

Один из подозреваемых попытался скрыться, но гвардейцы оперативно его задержали. Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции города Кокшетау.

«В ходе разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — сообщается в публикации.