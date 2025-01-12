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В Новочеркасске под колесами иномарки пострадал 63-летний пешеход

В Новочеркасске пешеход переходил дорогу и попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске 63-летний пешеход пострадал под колесами иномарки Chevrolet Lanos. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на улице Буденновской вечером 11 января. Предварительно, 39-летний водитель автомобиля наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном для этого месте.

— В результате пострадавший с травмами попал в больницу. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции, — сообщили в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Также следует всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.