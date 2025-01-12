В Ашинском районе столкнулись два большегруза

ДТП произошло на 1599 километре автодороги М-5 «Урал» (Ашинский район). Здесь столкнулись два большегруза. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в аварии нет. На этом участке временно организовано реверсивное движение.
Как мы рассказывали ранее, сегодня утром в Челябинске, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского, рейсовый автобус наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он остался жив, но получил травмы. Происшествие на видео зафиксировали камеры компании «Интерсвязь».
Также мы писали о том, что в Тюменской области будет расширена до четырех полос автомобильная трасса «Иртыш». Она тянется от Тюмени до границы с Курганской области, а далее ведет автомобилистов до Челябинска.