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Бастрыкин ждёт доклад о попытке убийства женщины и подростка в Челябинске

Южноуралец напился и нанёс ножевые ранения сожительнице и её сыну.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство 42-летней женщины и её 14-летнего сына в Челябинске. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Инцидент произошёл накануне, 11 января в квартире дома на улице Марченко. Во время конфликта пьяный 42-летний мужчина набросился с ножом на свою сожительницу. Защитить мать попытался её сын-подросток. Мальчик также получил ножевые ранения.

Как ранее сообщали в СУ СКР по региону, пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Уточняется, что нападавшего также госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.