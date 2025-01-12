Бастрыкин ждёт доклад о попытке убийства женщины и подростка в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство 42-летней женщины и её 14-летнего сына в Челябинске. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
Инцидент произошёл накануне, 11 января в квартире дома на улице Марченко. Во время конфликта пьяный 42-летний мужчина набросился с ножом на свою сожительницу. Защитить мать попытался её сын-подросток. Мальчик также получил ножевые ранения.
Как ранее сообщали в СУ СКР по региону, пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Уточняется, что нападавшего также госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.