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Двое волгоградских детей перевели 130 тысяч с родительских карт аферистам

Оба ребенка играли в популярную онлайн игру.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде и области дети все чаще переводят деньги с родительских банковских карт мошенникам. Проще всего аферистам обмануть несовершеннолетних, увлекающихся популярными онлайн играми. Ребятам обещают игровую валюту, бонусы или предметы, сообщили в ГУ МВД по региону.

Так, 10-летний мальчик из Фролово перевел аферистам сразу 123 тысячи рублей с телефона бабушки. 9-летняя девочка из Краснооктябрьского района Волгограда отдала мошенникам 8 тысяч. Оба ребенка хотели получить дополнительные бонусы в игре.

Родителей просят следить за тем, во что играют их дети, и заранее рассказать им о рисках.