Двое волгоградских детей перевели 130 тысяч с родительских карт аферистам

В Волгограде и области дети все чаще переводят деньги с родительских банковских карт мошенникам. Проще всего аферистам обмануть несовершеннолетних, увлекающихся популярными онлайн играми. Ребятам обещают игровую валюту, бонусы или предметы, сообщили в ГУ МВД по региону.