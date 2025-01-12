На Южном Урале полицейские изъяли у браконьера внедорожник

В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что сотрудники областного полка ДПС Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser. Водитель проигнорировал требование об остановке и только увеличил скорость. Кроме того, внедорожник свернул на грунтовую дорогу вблизи деревни Калиновка Аргаяшского района.
По пути следования госавтоинспекторы обнаружили туши двух косуль, припорошенных снегом, а след протекторов шин вывел их к дому одного из зломушленников. Оказалось, что в автомобиле ехали двое мужчин — 1968 и 1988 годов рождения. Они признались в незаконной охоте. В доме были обнаружены патроны и гладкоствольные ружья. Их изъяли, как и внедорожник.
Специалисты оценивают ущерб, нанесенный минэкологии убийством косуль, в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, а также водитель Toyota Land Cruiser будет привлечен в административной ответственности за то, что не остановился по требованию сотрудника полиции.