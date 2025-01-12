На Южном Урале полицейские изъяли у браконьера внедорожник

По пути следования госавтоинспекторы обнаружили туши двух косуль, припорошенных снегом, а след протекторов шин вывел их к дому одного из зломушленников. Оказалось, что в автомобиле ехали двое мужчин — 1968 и 1988 годов рождения. Они признались в незаконной охоте. В доме были обнаружены патроны и гладкоствольные ружья. Их изъяли, как и внедорожник.