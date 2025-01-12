В Восточном Казахстане чиновник за взятку в $30 тысяч получил 7 лет лишения свободы

АЛМАТЫ, 12 янв — Sputnik. В Усть-Каменогорске за взятку в крупном размере осужден бывший замрук департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, сообщили в областном суде.
Согласно материалам суда, осужденный получил взятку в $30 тысяч за то, чтобы не наказывать одно из местных ТОО за нарушения.
«Вина подтверждена вещественными доказательствами — денежными средствами в сумме 6 970 000 тенге, показаниями свидетелей подтвердивших договоренность положительного решения вопроса за вознаграждение, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз», — говорится в сообщении.
Подсудимый вину не признал и просил его оправдать. Однако суд к его просьбам не прислушался и назначил лишение свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Отмечается, что к лицам, осужденным за совершение тяжких коррупционных преступление условно-досрочное освобождение не применяется.