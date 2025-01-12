Крановщик умер в кабине крана во время высотных работ в Москвее

Всё произошло на улице Большая Черёмушкинская в столичном районе Котловка.
На место прибыли спасатели. Сейчас они готовятся вскрывать кабину, которая закрыта изнутри, и спускать тело вниз. Сделать это они смогут после прибытия следственной группы.
По данным SHOT, около часа назад 30-летний оператор башенного крана потерял сознание, находясь в кабине на высоте более 30 м.
Всё произошло на улице Большая Черёмушкинская в столичном районе Котловка.
На место прибыли спасатели. Сейчас они готовятся вскрывать кабину, которая закрыта изнутри, и спускать тело вниз. Сделать это они смогут после прибытия следственной группы.