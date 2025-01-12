Трамвай сошел с рельсов из-за снега в Петербурге

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», Северная столица переживает последствия мощного снегопада. Несколько часов аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы. Было задержано более 50 рейсов, 26 самолетов, летевших в Петербург, направили на запасные аэродромы.