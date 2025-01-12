Трамвай сошел с рельсов из-за снега в Петербурге

В Северной столице сошел с рельсов трамвай. Как сообщили «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе Горэлетротранса, инцидент произошел с трамваем № 25 на улице Бухарестская.
— Произошел сход вагона при следовании от конечной станции «Купчино». Пострадавших нет. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме, — сообщили в Горэлектротрансе.
По данным организатора перевозок Петербурга, около двух часов движение на участке было остановлено. Из-за этого были изменены трассы трамвайных маршрутов № 25, 49.
Как ранее сообщала «КП в Петербурге», Северная столица переживает последствия мощного снегопада. Несколько часов аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы. Было задержано более 50 рейсов, 26 самолетов, летевших в Петербург, направили на запасные аэродромы.