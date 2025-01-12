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В Киеве провели обыски у слушавших на улице российскую музыку

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Киевская полиция провела следственные действия у молодых людей, которые публично слушали российскую музыку. Об этом сообщает издание «Страна».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что во время обысков сотрудники нашли оружие. Издание указывает, что полиция расследует уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Ранее задержанные в Киеве молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Отпущенные после допроса в полиции юноши вместо «покаяния» стали распространять в сети сообщения с утверждением, что «кампания против них носит заказной характер, к ней причастны сотрудники силовых структур», и пообещали «обнародовать имена заказчиков». По данным издания, среди попавших в скандал — сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.