Житель Таганрога устроил пьяную разборку и зарезал приятеля

По данным ведомства, мужчина устроил расправу в январе 2025 года. Предварительно, на квартире он в пьяном состоянии начал спорить со своим знакомым, а потом напал на него и «нанес множественные колото-резаные ранения». Бил везде, где мог: по голове, шее и по телу. Пострадавший после этого умер на месте.