Житель Таганрога устроил пьяную разборку и зарезал приятеля

Жителя Таганрога арестовали по подозрению в смертельной поножовщине. Сейчас идет следствие, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, мужчина устроил расправу в январе 2025 года. Предварительно, на квартире он в пьяном состоянии начал спорить со своим знакомым, а потом напал на него и «нанес множественные колото-резаные ранения». Бил везде, где мог: по голове, шее и по телу. Пострадавший после этого умер на месте.
— Задержанный уже признал свою вину. В связи с этим мужчину по решению суда взяли под стражу, это предварительная мера пресечения. Сейчас еще выясняется обстоятельства случившегося, — рассказали в СК.
Добавим, в отношении таганрожца возбуждено уголовное дело. По статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.