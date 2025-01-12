В МЧС рассказали, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

«Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера “Волгонефть-239”», — сказал он.
Министр подчеркнул, что нужно как можно скорее устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. Все необходимые для этого ресурсы будут выделяться без бюрократии, заверил Куренков.
Утром глава МЧС прибыл в Анапу вместе с членами федерального оперативного штаба, созданного по поручению президента Владимира Путина, и проверил ход работ по ликвидации ЧС.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на месте разлива мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» устанавливают дублирующие боновые заграждения.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212». Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.