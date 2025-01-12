В Курске арестовали обвиняемого в покушении на теракт подростка

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области добавили, что подросток заключен под стражу по 9 марта 2025 года. В ходатайстве об аресте следствие отмечает, что подросток разделяет идеологию насилия и создал группу в мессенджере, где искал знакомых и выставлял фото и видео, отражающие такие взгляды. Там он также сообщил о теракте, который он готовил в школе № 54. Теракт был пресечен сотрудником охраны школы, добавили в суде.