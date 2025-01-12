В Курске арестовали обвиняемого в покушении на теракт подростка

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области добавили, что подросток заключен под стражу по 9 марта 2025 года. В ходатайстве об аресте следствие отмечает, что подросток разделяет идеологию насилия и создал группу в мессенджере, где искал знакомых и выставлял фото и видео, отражающие такие взгляды. Там он также сообщил о теракте, который он готовил в школе № 54. Теракт был пресечен сотрудником охраны школы, добавили в суде.
Утром 10 января 16-летний подросток повредил стекла входной двери и бросил при входе в школу сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Кроме того, подросток разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Пострадавших в результате нападения нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), наказание за такое преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.