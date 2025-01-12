На Павловском водохранилище едва спасли четырех человек, которые решили прокатиться на тонком льду

Сегодня, 12 января, в Караидельском районе Башкирии едва не погибли четыре человека. Об этом на своей личной страниц в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Инцидент произошел недалеко от деревни Байряшка. Трое взрослых мужчин и подросток выехали на лед Павловского водохранилища на снегоходе и квадроцикле. Лед не выдержал, и техника начала уходить под воду. К счастью, никто не пострадал. На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета по ЧС, которые оказали помощь попавшим в беду.
— Хотя в этот раз все обошлось без жертв, подобные ситуации могут иметь серьезные последствия, включая травмы и даже гибель. Спасатели напоминают всем гражданам о необходимости быть осторожными на льду и не рисковать своей жизнью и здоровьем, — заявил Кирилл Первов.
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