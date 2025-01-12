На Павловском водохранилище едва спасли четырех человек, которые решили прокатиться на тонком льду

— Хотя в этот раз все обошлось без жертв, подобные ситуации могут иметь серьезные последствия, включая травмы и даже гибель. Спасатели напоминают всем гражданам о необходимости быть осторожными на льду и не рисковать своей жизнью и здоровьем, — заявил Кирилл Первов.