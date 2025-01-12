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Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам миллион из-за угрозы госизмены

Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Нижегородская правда

Схема была классической, но 71-летняя жительница Приокского района в итоге на нее клюнула. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции.

Мужчина рассказал, что на нее якобы возбуждено уголовное дело за попытку перевода денег в недружественную страну. И тут же предложил перевести ее сбережения на безопасные счета.

Женщина испугалась и поверила звонившему. Она выполнила все указания звонившего. И перевела на счета мошенников больше миллиона рублей.

Позднее она одумалась, поняв, что ее обманули. И обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 3,7 млн рублей перевела мошенникам нижегородка, которую запугали переводом денег в недружественную страну.