В Анапе начнут пробивать дорогу к танкеру с мазутом: Куренков назвал главные задачи операции

«Сначала нужно пробить дорогу к судну. Этим займемся в ближайшие сутки. Буквально сейчас решается, какими силами и возможностями это сделаем», — передает слова Куренкова телеграм-канал МЧС.
Глава Министерства чрезвычайных ситуаций добавил, что если к морскому судну удастся пробраться, то в это же время специалисты должны обвести его по кругу — это позволит исключить распространение мазута в случае шторма. Основной задачей для всех задействованных в экологической операции Куренков назвал продолжение очистки территорий, включая Крым.
После того как министр осмотрел севший на мель танкер, который находится в районе поселка Волна городского округа Анапа, он проверил, на каких площадках и как хранится собранный загрязненный грунт.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что для ликвидации ЧС, которая произошла в результате крушения двух танкеров, был создан федеральный оперативный штаб. Его задачами являются постоянный мониторинг и контроль ситуации в регионе, а также определение дополнительных мер.