В Анапе начнут пробивать дорогу к танкеру с мазутом: Куренков назвал главные задачи операции

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций добавил, что если к морскому судну удастся пробраться, то в это же время специалисты должны обвести его по кругу — это позволит исключить распространение мазута в случае шторма. Основной задачей для всех задействованных в экологической операции Куренков назвал продолжение очистки территорий, включая Крым.