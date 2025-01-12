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В Анапе начнут пробивать дорогу к танкеру с мазутом: Куренков назвал главные задачи операции

АНАПА, 12 января, ФедералПресс. Глава МЧС России Александр Куренков, находясь в Анапе, проверил ход работ по устранению последствий разлива мазута после крушения танкера «Волгонефть-239». Министр также обозначил список первостепенных задач для улучшения экологической ситуации в регионе.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сначала нужно пробить дорогу к судну. Этим займемся в ближайшие сутки. Буквально сейчас решается, какими силами и возможностями это сделаем», — передает слова Куренкова телеграм-канал МЧС.

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций добавил, что если к морскому судну удастся пробраться, то в это же время специалисты должны обвести его по кругу — это позволит исключить распространение мазута в случае шторма. Основной задачей для всех задействованных в экологической операции Куренков назвал продолжение очистки территорий, включая Крым.

После того как министр осмотрел севший на мель танкер, который находится в районе поселка Волна городского округа Анапа, он проверил, на каких площадках и как хранится собранный загрязненный грунт.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что для ликвидации ЧС, которая произошла в результате крушения двух танкеров, был создан федеральный оперативный штаб. Его задачами являются постоянный мониторинг и контроль ситуации в регионе, а также определение дополнительных мер.

экология