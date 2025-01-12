В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленки

В пятницу, 10 января, в Московской области в поселке Первомайском загорелся металлический ангар на площади 2,1 тыс. кв. м. Позднее на площади 700 кв. м обрушилась кровля здания. В тушении пожара участвовали 50 специалистов и 18 единиц техники.