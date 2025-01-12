В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Три взрыва произошли ночью в воскресенье в нидерландском городе Роттердам, передает агентство ANP со ссылкой на правоохранителей.
«Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье… О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 01.30 воскресенья (03.30 мск). Власти ведут расследование, на данный момент не было произведено задержаний в связи со взрывами.