В Нидерландах прогремели три взрыва, сообщили СМИ

«Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье… О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию.