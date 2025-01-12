Загорелся самый модный магазин в центре Петербурга на Большой Конюшенной

— В 15:52 поступило сообщение о пожаре по адресу Большая Конюшенная, дом 21−23А, — сообщили «КП в Петербурге» в ведомстве. — В 7-этажном здании торгового центра ДЛТ, на 7-м этаже, в подсобном помещении площадью 30 квадратных метров происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.