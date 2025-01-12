Загорелся самый модный магазин в центре Петербурга на Большой Конюшенной

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании модного торгового центра ДЛТ. Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило днем 12 января.
— В 15:52 поступило сообщение о пожаре по адресу Большая Конюшенная, дом 21−23А, — сообщили «КП в Петербурге» в ведомстве. — В 7-этажном здании торгового центра ДЛТ, на 7-м этаже, в подсобном помещении площадью 30 квадратных метров происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.
Пожарные вывели из здания посетителей и персонал. Точно количество эвакуированных не сообщается. Спустя чуть больше часа МЧС сообщило о ликвидации пожара. Во время инцидента никто не пострадал.
— К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники и 23 человека личного состава, — уточнили в ведомстве.