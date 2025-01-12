Польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA

«Четверым польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. В июле армия потеряла след 240 противотанковых мин, которые позже были обнаружены в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ретейлеру IKEA», — говорится в тексте.
Как уточнил представитель прокуратуры, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из военных не признал вину.
Генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска уточнила, что мины нашли в одном из фургонов, прибывших на склад компании. Их изъяли военные.