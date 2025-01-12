Жительница Новополоцка перевела мошенникам более 33 тысяч рублей

Впрочем, на этом обман для женщины не закончился: когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то решила обратиться за помощью. Впрочем, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, она нашла в Сети компанию, которая якобы занимается финансовыми расследованиями.