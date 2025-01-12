Жительница Новополоцка перевела мошенникам более 33 тысяч рублей

В Новополоцке женщина дважды стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Согласно имеющейся информации, потерпевшая решила заработать на криптовалюте после того как увидела соответствующее объявление. После уговоров мошенников женщина согласилась и начиная с октября стала переводить им деньги якобы для проведения торгов.
В процессе женщине демонстрировали как растет ее счет, попутно уговаривая вкладывать все новые и более крупные суммы.
Проблемы начались при попытке вывести заработанные средства. При этом злоумышленники продолжали выманивать у нее деньги.
Впрочем, на этом обман для женщины не закончился: когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то решила обратиться за помощью. Впрочем, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, она нашла в Сети компанию, которая якобы занимается финансовыми расследованиями.
Как оказалось, это также были мошенники, которым потерпевшая перевела 8 тысяч белорусских рублей. Только после этого женщина обратилась в милицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В общей сложности потерпевшая потеряла 33 тысячи белорусских рублей.