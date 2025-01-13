В Усть-Илимском районе ДТП с участием легкового и грузового автомобилей унесло жизнь пассажира

Столкновение легкового автомобиля «Тойота Королла» и грузовой машины произошло на 230-м километре дороги в районе поселка Бадарминск. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем легкового автомобиля безопасной дистанции до движущегося впереди грузовика.
В результате ДТП погиб 25-летний пассажир «Тойоты Короллы», житель Тулунского района. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водители обоих транспортных средств не пострадали. Полиция проводит проверку по факту происшествия.