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В Усть-Илимском районе ДТП с участием легкового и грузового автомобилей унесло жизнь пассажира

В Усть-Илимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение легкового автомобиля «Тойота Королла» и грузовой машины произошло на 230-м километре дороги в районе поселка Бадарминск. Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем легкового автомобиля безопасной дистанции до движущегося впереди грузовика.

В результате ДТП погиб 25-летний пассажир «Тойоты Короллы», житель Тулунского района. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водители обоих транспортных средств не пострадали. Полиция проводит проверку по факту происшествия.