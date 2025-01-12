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В шести районах Крыма обнаружили новые выбросы мазута

Загрязнения выявили в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены в шести районах Республики Крым, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 км. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района», — говорится в сообщении.

Мониторинг побережья региона ведут 225 групп, на акватории он ведется 22 морскими судами, авиамониторинг — двумя бортами Ми-8. Всего на месте работают 960 человек и 214 единиц техники.

экология