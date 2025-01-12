Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге

Рейс U62950 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующий по маршруту Ереван — Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Оренбурга. Об этом порталу Е1 рассказал один из пассажиров данного самолета.
По его словам, девушке на борту самолета стало плохо. Она несколько раз теряла сознание, ей потребовалась скорая помощь. Бортпроводники просили всех пассажиров оставаться на своих местах, а также спрашивали есть ли на борту врач. В этот момент самолет пролетал над Каспийским морем.
О вынужденной посадке в Оренбурге сообщил капитан воздушного судна. На данный момент известно, что самолет приземлился в местном аэропорту. К борту прибыла скорая помощь. В пресс-службе «Уральских авиалинии» «КП-Екатеринбург» подтвердили факт вынужденной посадки, но от более подробных комментариев воздерживаются.