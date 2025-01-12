Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге

По его словам, девушке на борту самолета стало плохо. Она несколько раз теряла сознание, ей потребовалась скорая помощь. Бортпроводники просили всех пассажиров оставаться на своих местах, а также спрашивали есть ли на борту врач. В этот момент самолет пролетал над Каспийским морем.