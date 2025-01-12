Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

«После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ», — заявил Ньюсом.