Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении губернатора.
Согласно указу, временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Эти меры, как полагают власти региона, позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению своих домов и бизнеса.
«После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ», — заявил Ньюсом.
Губернатор также поручил профильным агентствам пересмотреть строительные нормы и определить, какие из них можно временно смягчить или приостановить для ускорения реконструкции жилья.
Ранее губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, который был одобрен Федеральным агентством помощи в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Это позволит местным и федеральным властям, участвующим в ликвидации последствий пожаров, получить компенсацию до 75% расходов, выделенных на тушение огня.