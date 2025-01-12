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Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

Губернатор Калифорнии подписал указ для оказания помощи пострадавшим от пожаров.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении губернатора.

Согласно указу, временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Эти меры, как полагают власти региона, позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению своих домов и бизнеса.

«После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ», — заявил Ньюсом.

Губернатор также поручил профильным агентствам пересмотреть строительные нормы и определить, какие из них можно временно смягчить или приостановить для ускорения реконструкции жилья.

Ранее губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, который был одобрен Федеральным агентством помощи в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Это позволит местным и федеральным властям, участвующим в ликвидации последствий пожаров, получить компенсацию до 75% расходов, выделенных на тушение огня.

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