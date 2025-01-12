Названа причина вспышки кишечной инфекции в McDonald’s

В октябре 2024 года сеть ресторанов McDonald’s оказалась в центре скандала из-за заражения клиентов кишечной палочкой. Более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, употребив бургеры в ресторанах сети. Всего госпитализировали 34 человека, одного пострадавшего спасти не удалось.