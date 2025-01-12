В Псковской области объекты ЖКХ и соцсферы подключили к электроснабжению

Из-за циклона 12 января более 19 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения.
«К вечеру подключили почти 5 тыс. человек от общего числа. Работа продолжается. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет», — написал губернатор.
Глава области добавил, что наибольшее количество отключений электричества в области приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление энергоснабжения ведется силами 70 бригад численностью 257 человек. Решением штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад» дополнительно направлены 10 бригад из других субъектов, 8 из них прибудут уже к ночи.
Ранее пресс-служба «Россети Северо-Запад» сообщила, что мокрый снег в регионе сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. Провода за час покрываются ледяной коркой. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от сугробов и поваленных деревьев.