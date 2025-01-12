В Псковской области объекты ЖКХ и соцсферы подключили к электроснабжению

Глава области добавил, что наибольшее количество отключений электричества в области приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление энергоснабжения ведется силами 70 бригад численностью 257 человек. Решением штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад» дополнительно направлены 10 бригад из других субъектов, 8 из них прибудут уже к ночи.