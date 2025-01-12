«Белавиа» изменила расписание нескольких рейсов из-за метеоусловий в Пулково

В компании напомнили, что утренний рейс из Минска B2 941 на подлете к Санкт-Петербургу был вынужден вернуться в базовой аэропорт Минск в связи с невозможностью посадки в Пулково. Позже пассажиры смогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737−800 приземлился в Пулково в 16:17 мск.
«В более сложном положении оказались пассажиры рейса В2 942 Санкт-Петербург- Минск. Вылет по расписанию в 10:30 оказался невозможен, и рейс был объединен с другим — B2 940 (вылет по расписанию в 15:15)», — проинформировали в «Белавиа».
По данным авиакомпании, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них — и рейс B2 940. На его борту сейчас находятся 143 человека, представители авиакомпании с ними на связи и решают вопрос c погрузкой багажа.
Пассажирам, которые были вынуждены задержаться в аэропорту на несколько часов, было предоставлено горячее питание и напитки, добавили в пресс-службе.
Ранее аэропорт Пулково дважды приостанавливал прием и отправку самолетов из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», Пулково уже возобновил прием и отправку воздушных судов.