«Белавиа» изменила расписание нескольких рейсов из-за метеоусловий в Пулково

В компании напомнили, что утренний рейс из Минска B2 941 на подлете к Санкт-Петербургу был вынужден вернуться в базовой аэропорт Минск в связи с невозможностью посадки в Пулково. Позже пассажиры смогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737−800 приземлился в Пулково в 16:17 мск.