Пассажиры рейса Красноярск-Санкт-Петербург провели 15 часов без еды

Около 16:00 командир сообщил, что погода наладилась, но в пути до Пулково снова испортилась. Пришлось возвращаться в Шереметьево. Люди провели весь день без еды (на такой рейс она не предусмотрена) и питья — вода на борту закончилась. Выход из самолёта тоже организовали как попало: долго высаживали пассажиров, а автобусы никак не могли приехать одновременно с трапом. Сейчас лайнер вновь пытается вылететь в Питер — погода там уже наладилась.