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Пассажиры рейса Красноярск-Санкт-Петербург провели 15 часов без еды

Пассажиры рейса Nordwind Красноярск-Санкт-Петербург провели 15 часов без еды из-за нелётной погоды. Борт уже в третий раз пытается попасть в Питер.

Примерно в 7:00 по московскому времени самолёт вылетел в СПб, но из-за погоды ушёл на запасной аэропорт Шереметьево. Там пассажиры просидели на борту больше двух часов, ожидая дозаправку и вылет.

Около 16:00 командир сообщил, что погода наладилась, но в пути до Пулково снова испортилась. Пришлось возвращаться в Шереметьево. Люди провели весь день без еды (на такой рейс она не предусмотрена) и питья — вода на борту закончилась. Выход из самолёта тоже организовали как попало: долго высаживали пассажиров, а автобусы никак не могли приехать одновременно с трапом. Сейчас лайнер вновь пытается вылететь в Питер — погода там уже наладилась.