Пострадали три человека: стали известны подробности столкновения маршрутки и легкового автомобиля

ДТП произошло в 18:50 на пересечении улиц Брамса и Репина. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал ул. Репина не уступил дорогу и столкнулся с движущимся маршрутным такси. В результате аварии медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля.