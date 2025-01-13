Пострадали три человека: стали известны подробности столкновения маршрутки и легкового автомобиля

Во время столкновения маршрутки и легковой машины пострадали три человека. Об этом сообщает ГАИ региона в воскресенье, 12 января.
ДТП произошло в 18:50 на пересечении улиц Брамса и Репина. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал ул. Репина не уступил дорогу и столкнулся с движущимся маршрутным такси. В результате аварии медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Столкнулись маршрутка и легковая машина. Микроавтобус вылетел с дороги. На месте работает скорая помощь и спасатели.