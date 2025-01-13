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Пострадали три человека: стали известны подробности столкновения маршрутки и легкового автомобиля

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям.

Во время столкновения маршрутки и легковой машины пострадали три человека. Об этом сообщает ГАИ региона в воскресенье, 12 января.

ДТП произошло в 18:50 на пересечении улиц Брамса и Репина. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал ул. Репина не уступил дорогу и столкнулся с движущимся маршрутным такси. В результате аварии медицинская помощь потребовалась обоим водителям и пассажиру легкового автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Столкнулись маршрутка и легковая машина. Микроавтобус вылетел с дороги. На месте работает скорая помощь и спасатели.

ГИБДД