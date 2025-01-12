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20-летний житель Башкирии разбился насмерть во время поездки на привязанной к машине «ватрушке»

В Башкирии 20-летний парень погиб, катаясь на привязанном к авто тюбинге.
Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии произошло трагическое ДТП. О нем на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Наиль Абелгузин.

Водитель автомобиля, к которому был привязан тюбинг, резко затормозил, из-за чего «ватрушка» влетела в заднюю часть машины. К сожалению, 20-летний пассажир получил тяжелейшие травмы и скончался.

Наиль Абелгузин напомнил, что подобные поездки являются не только серьезным риском для жизни и здоровья, но и грозят штрафами. Кроме того, гибель человека в подобной ситуации может повлечь за собой уголовную ответственность для водителя.

— Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности на дороге! Жизнь одна, берегите ее, — призвал глава Альшеевского района.

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